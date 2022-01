Milan-Spezia si rigioca? Il comunicato ufficiale spiazza tutti (Di martedì 18 gennaio 2022) Dal Codacons arriva l’ apertura alla ripetizione di Milan-Spezia dopo il clamoroso errore dell’arbitro Serra, ma ad una sola condizione. Scosso e incredulo di sé stesso. L’arbitro Serra molto probabilmente sarà sospeso per un tempo dall’attività di direttore di gara in Serie A a causa della decisione presa sul finale di Milan-Spezia. C’è un intervento Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 18 gennaio 2022) Dal Codacons arriva l’ apertura alla ripetizione didopo il clamoroso errore dell’arbitro Serra, ma ad una sola condizione. Scosso e incredulo di sé stesso. L’arbitro Serra molto probabilmente sarà sospeso per un tempo dall’attività di direttore di gara in Serie A a causa della decisione presa sul finale di. C’è un intervento Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

pisto_gol : L’AIA, che non si è mai scusata per gli errori di LoBello, Mattei Ceccarini, De Santis Tagliavento e Orsato oggi si… - NicoSavi : Nicola Savino si complimenta con Spezia e Milan per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. - Gazzetta_it : L'Aia si scusa con il Milan per gli errori di Serra, l'arbitro verso un lungo stop #MilanSpezia - oceandreamer74 : RT @pisto_gol: L’AIA, che non si è mai scusata per gli errori di LoBello, Mattei Ceccarini, De Santis Tagliavento e Orsato oggi si scusa pe… - mracciughina : @AIA_it : “Ci complimentiamo con #Milan e #Spezia per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. -