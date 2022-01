Milan-Spezia, Marcolin spiega il fuori onda: "Frase impulsiva, non era mia intenzione offendere" (Di martedì 18 gennaio 2022) Raggiunto telefonicamente, l'opinionista tv Dario Marcolin ha chiarito la sua posizione in merito al fuori onda ("Attacchiamo gli arbitri") nel post gara Milan-Spezia. Queste le sue parole:“Non mi... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 18 gennaio 2022) Raggiunto telefonicamente, l'opinionista tv Darioha chiarito la sua posizione in merito al("Attacchiamo gli arbitri") nel post gara. Queste le sue parole:“Non mi...

Advertising

pisto_gol : L’AIA, che non si è mai scusata per gli errori di LoBello, Mattei Ceccarini, De Santis Tagliavento e Orsato oggi si… - NicoSavi : Nicola Savino si complimenta con Spezia e Milan per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. - Gazzetta_it : L'Aia si scusa con il Milan per gli errori di Serra, l'arbitro verso un lungo stop #MilanSpezia - Cosma74 : RT @ilsommotwinter: riassunto, poi smetto 1.- rigore che è stato tirato fuori; 2.- azione del goal Milan partita da un fallo su Manaj; 3.-… - AdamartArt : RT @salvovito69: Un gregge. Un pascolo infinito. Beeee... Beeee... Beeee... Beeep... Beeep... Beeep... #8Gennaio #BlueMonday #8genn #BB… -