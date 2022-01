Milan-Spezia, il grande errore di Serra e una piccola rivoluzione: ha falsato il campionato ma ha dato una lezione agli arbitri italiani (Di martedì 18 gennaio 2022) Minuto 92 di Milan-Spezia. Sul punteggio di 1-1, l’arbitro Marco Serra fischia precipitosamente un contatto al limite dell’area fra Rebic e Nikolau per assegnare la punizione ai rossoneri, la palla intanto è scivolata verso Messias che col sinistro ha firmato a tempo scaduto il gol di una vittoria pesantissima. Ma non vale: il fischio è arrivato prima, anche il direttore di gara se ne accorge e chiede scusa ma il pasticcio ormai è fatto, non si può tornare indietro. Il Milan non vince, anzi addirittura perde all’ultimo secondo in contropiede. Ma Serra, a suo modo, è un “eroe”: probabilmente ha condizionato il campionato, è vero, ma ha anche dato una lezione a tutto il calcio italiano. Sull’episodio in sé, non c’è praticamente nulla da dire: un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Minuto 92 di. Sul punteggio di 1-1, l’arbitro Marcofischia precipitosamente un contatto al limite dell’area fra Rebic e Nikolau per assegnare la punizione ai rossoneri, la palla intanto è scivolata verso Messias che col sinistro ha firmato a tempo scaduto il gol di una vittoria pesantissima. Ma non vale: il fischio è arrivato prima, anche il direttore di gara se ne accorge e chiede scusa ma il pasticcio ormai è fatto, non si può tornare indietro. Ilnon vince, anzi addirittura perde all’ultimo secondo in contropiede. Ma, a suo modo, è un “eroe”: probabilmente ha condizionato il, è vero, ma ha ancheunaa tutto il calcio italiano. Sull’episodio in sé, non c’è praticamente nulla da dire: un ...

Advertising

pisto_gol : L’AIA, che non si è mai scusata per gli errori di LoBello, Mattei Ceccarini, De Santis Tagliavento e Orsato oggi si… - NicoSavi : Nicola Savino si complimenta con Spezia e Milan per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. - Gazzetta_it : L'Aia si scusa con il Milan per gli errori di Serra, l'arbitro verso un lungo stop #MilanSpezia - onanismoo : RT @gazzettonesport: #Milan, Serra in lacrime, Theo Hernandez 'Non è colpa tua, io ho sbagliato il rigore'. - guydegram : RT @asrsupporter: Ah quindi ora tutti gridano allo scandalo e inscenano una rivolta mediatica per l’errore di Serra in Milan-Spezia. In Ju… -