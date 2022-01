-Milan-Spezia: il caos finale scatena le polemiche (Di martedì 18 gennaio 2022) Ieri 17 Gennaio nello Stadio Meazza alle ore 18:30 si è disputata la gara -Milan-Spezia finita 1 a 2 che ha chiuso la 20 giornata di Serie A. La partita è stata ricca di emozioni miste tra gioia e rabbia soprattutto per i Rossoneri che si vedevano vittoriosi e invece sono stati beffati nei minuti di recupero. Infatti prima di questo evento erano riusciti ad andare a segno ma l’arbitro ha negato la convalida della rete. Proprio questa scelta alquanto discutibile della terna arbitrale è stata criticata e il polverone non si è fatto attendere come in ogni gara combattuta e accesa che si risolve grazie a episodi che cambiano definitivamente il corso della partita. Milan-Spezia: probabili formazioni e dove vederla -Milan-Spezia: gara stregata per i Rossoneri Il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 18 gennaio 2022) Ieri 17 Gennaio nello Stadio Meazza alle ore 18:30 si è disputata la gara -finita 1 a 2 che ha chiuso la 20 giornata di Serie A. La partita è stata ricca di emozioni miste tra gioia e rabbia soprattutto per i Rossoneri che si vedevano vittoriosi e invece sono stati beffati nei minuti di recupero. Infatti prima di questo evento erano riusciti ad andare a segno ma l’arbitro ha negato la convalida della rete. Proprio questa scelta alquanto discutibile della terna arbitrale è stata criticata e il polverone non si è fatto attendere come in ogni gara combattuta e accesa che si risolve grazie a episodi che cambiano definitivamente il corso della partita.: probabili formazioni e dove vederla -: gara stregata per i Rossoneri Il ...

Advertising

pisto_gol : L’AIA, che non si è mai scusata per gli errori di LoBello, Mattei Ceccarini, De Santis Tagliavento e Orsato oggi si… - NicoSavi : Nicola Savino si complimenta con Spezia e Milan per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. - Gazzetta_it : L'Aia si scusa con il Milan per gli errori di Serra, l'arbitro verso un lungo stop #MilanSpezia - Ceccobileccoo : RT @pisto_gol: L’AIA, che non si è mai scusata per gli errori di LoBello, Mattei Ceccarini, De Santis Tagliavento e Orsato oggi si scusa pe… - ironmikeletti : L'arbitro Serra al telefono con l'AIA dopo Milan Spezia. -