Milan-Spezia, Di Caro: “Serra ha sbagliato, ma non va crocifisso” | VIDEO (Di martedì 18 gennaio 2022) Andrea Di Caro, vicedirettore de 'La Gazzetta dello Sport' ha risposto a cinque domande sulla Serie A. Ecco il suo pensiero sull'errore dell'arbitro Marco Serra in Milan-Spezia e non solo Leggi su pianetamilan (Di martedì 18 gennaio 2022) Andrea Di, vicedirettore de 'La Gazzetta dello Sport' ha risposto a cinque domande sulla Serie A. Ecco il suo pensiero sull'errore dell'arbitro Marcoine non solo

Advertising

pisto_gol : L’AIA, che non si è mai scusata per gli errori di LoBello, Mattei Ceccarini, De Santis Tagliavento e Orsato oggi si… - NicoSavi : Nicola Savino si complimenta con Spezia e Milan per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. - Gazzetta_it : L'Aia si scusa con il Milan per gli errori di Serra, l'arbitro verso un lungo stop #MilanSpezia - LucaMourinhismo : RT @tottimitico: Milan-Spezia 1-2: è possibile ripetere la gara dopo l’errore commesso dall’arbitro? - AndreFerra84 : RT @_IlBoris: Immaginate per un secondo: spezia segna al 95 sul fischio di una punizione a favore dopo aver dominato la partita, traversa,… -