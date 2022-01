Milan-Spezia 1-2, l’arbitro Serra decide la partita: le foto | VIDEO (Di martedì 18 gennaio 2022) Marco Serra, arbitro di Milan-Spezia, toglie al Diavolo di Stefano Pioli il successo nel recupero con una decisione scellerata. Rivediamo tutto quello che è successo a 'San Siro' con le immagini in questo VIDEO della redazione di 'GazzettaTV' Leggi su pianetamilan (Di martedì 18 gennaio 2022) Marco, arbitro di, toglie al Diavolo di Stefano Pioli il successo nel recupero con una decisione scellerata. Rivediamo tutto quello che è successo a 'San Siro' con le immagini in questodella redazione di 'GazzettaTV'

NicoSavi : Nicola Savino si complimenta con Spezia e Milan per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. - annatrieste : Il calcio Napoli si complimenta con Milan e Spezia per aver giocato una bellissima partita - pisto_gol : L’AIA, che non si è mai scusata per gli errori di LoBello, Mattei Ceccarini, De Santis Tagliavento e Orsato oggi si… - GiorgioMBologna : RT @NicoSavi: Nicola Savino si complimenta con Spezia e Milan per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolar… - Giaspeace : RT @pisto_gol: L’AIA, che non si è mai scusata per gli errori di LoBello, Mattei Ceccarini, De Santis Tagliavento e Orsato oggi si scusa pe… -