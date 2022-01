Milan-Spezia 1-2, la moviola: Serra sbaglia tutto | Serie A News (Di martedì 18 gennaio 2022) La moviola di Milan-Spezia 1-2 secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Voto 3 in pagella all'arbitro Marco Serra di Torino Leggi su pianetamilan (Di martedì 18 gennaio 2022) Ladi1-2 secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Voto 3 in pagella all'arbitro Marcodi Torino

Advertising

pisto_gol : L’AIA, che non si è mai scusata per gli errori di LoBello, Mattei Ceccarini, De Santis Tagliavento e Orsato oggi si… - NicoSavi : Nicola Savino si complimenta con Spezia e Milan per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. - Gazzetta_it : L'Aia si scusa con il Milan per gli errori di Serra, l'arbitro verso un lungo stop #MilanSpezia - wolfsjager88 : @maryasr__7 Almenno 8 punti in più li avevamo sicuri, forse anche di più con quello che abbiamo subito, partendo da… - lollodvxx : RT @gazzettonesport: #Milan, Serra in lacrime, Theo Hernandez 'Non è colpa tua, io ho sbagliato il rigore'. -