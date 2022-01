Milan, Ibra incontra Serra negli spogliatoi. Mercato, idea a centrocampo (Di martedì 18 gennaio 2022) Tante le notizie in questa mattina del 18 gennaio 2022 legate al Milan. Ovviamente in primo il Mercato e quanto successo con l'arbitro Serra Leggi su pianetamilan (Di martedì 18 gennaio 2022) Tante le notizie in questa mattina del 18 gennaio 2022 legate al. Ovviamente in primo ile quanto successo con l'arbitro

Advertising

AntoVitiello : #Leao: “Il gol? Volevo crossare perché abbiamo giocatori molto forti in area come Giroud o Ibra. Rinnovo? Il #Milan… - erikpaga13 : @CB_Ignoranza la società milan è vicina al ragazzo, come dimostrato da Ibra, perchè tutti possono sbagliare. una pa… - Sport_Fair : #MilanSpezia, il retroscena: le lacrime dell'arbitro #Serra al termine della partita e la reazione di #Ibrahimovic… - DbossVinay1 : RT @Rompipallone_: Ecco cosa è successo dopo le polemiche sul campo. ??Imago #MilanSpezia #SerieA #Milan #Ibra - DbossVinay1 : RT @Il_coniglio: Ibra ti prego, vieni a consolare anche me #Milan #MilanSpezia -