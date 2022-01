Advertising

PianetaMilan : #Milan, #Bucciantini: “#Serra? Episodio decisivo che incide sul campionato” #ACMilan #SempreMilan - gilnar76 : Bucciantini: «#Milan? L’errore è stato nella gestione della partita» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - sportli26181512 : Bucciantini: 'Milan solida realtà della Serie A. Contro lo Spezia sono mancati Kessie, Bennacer e Tonali': 'Il Mila… - TUTTOJUVE_COM : Bucciantini: 'L'errore di Serra in Milan-Spezia può incidere sul campionato' - gilnar76 : Bucciantini snobba il #Milan: «Scudetto? Loro sono la più forte tra le quattro squadre» #Acmilan #Seriea… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Bucciantini

Milan News

...delle ultime 8 gare di Serie A dopo che nelle precedenti 10 aveva perso solamente contro jil. ...40 In studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Marco, Paolo di Canio, ...Venezia -e Udinese - Atalanta andranno in onda anche su Sky Sport 4K , il canale Sky ... in studio Gianluca Di Marzio, Sandro Piccinini, Luca Marchegiani e Marco. Da mezzanotte si ..."Il Milan è ormai una solida realtà della Serie A. I rossoneri sono migliorati tanto, ma ovviamente ci sono anche degli inconvenienti. Si è parlato del problema della ...Marco Bucciantini, ai microfoni di Sky Sport 24, ha commentato così l'errore di Serra in Milan-Spezia: "Bisogna sottolineare la sportività dei giocatori del Milan che ...