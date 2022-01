Migranti: Msf, politica Biden fallimentare, espulsioni di massa e no politiche asilo (Di martedì 18 gennaio 2022) Secondo Medici Senza Frontiere (MSF), espulsioni di massa e politiche di asilo fallimentari continuano a mettere a rischio decine di migliaia di Migranti, mentre e' in crescita il numero dei minori non accompagnati, bloccati in condizioni estremamente precarie al nord e al sud del Messico L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 18 gennaio 2022) Secondo Medici Senza Frontiere (MSF),didifallimentari continuano a mettere a rischio decine di migliaia di, mentre e' in crescita il numero dei minori non accompagnati, bloccati in condizioni estremamente precarie al nord e al sud del Messico L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

MSF_ITALIA : “Migrare non è un delitto. CHIEDIAMO vie legali e sicure per i migranti. Provare a scappare dalle violenze è un dir… - MSF_ITALIA : “La rotta migratoria in America centrale e meridionale - che ha come meta definitiva gli Stati Uniti - è la più tra… - MSF_ITALIA : 'Un anno fa il passaggio da #Trump a #Biden ha fatto sperare in un cambio delle politiche migratorie ma questo non… - zazoomblog : Migranti: Msf politica Biden fallimentare espulsioni di massa e no politiche asilo - #Migranti: #politica #Biden - DrAntoniaPagani : RT @MSF_ITALIA: “Migrare non è un delitto. CHIEDIAMO vie legali e sicure per i migranti. Provare a scappare dalle violenze è un diritto. No… -