Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi si sono separati! L’annuncio è ufficiale (Di martedì 18 gennaio 2022) Amore al capolinea per Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi, i due proprio stamattina hanno annunciato la fine della loro relazione: le loro parole Brutte notizie per i fan della coppia, è arrivata, infatti, la conferma ufficiale della separazione di Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi. Il primo incontro era avvenuto al ristorante Trussardi alla Scala grazie a Vittorio Feltri. Amore al capolinea per Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi (Fonte: Instagram)L’imprenditore, che è oramai da diversi anni a capo dell’azienda di famiglia, aveva già conosciuto Michelle quando aveva 19 anni, all’epoca, però, era ancora ... Leggi su vesuvius (Di martedì 18 gennaio 2022) Amore al capolinea per, i due proprio stamattina hanno annunciato la fine della loro relazione: le loro parole Brutte notizie per i fan della coppia, è arrivata, infatti, la confermadella separazione di. Il primo incontro era avvenuto al ristorantealla Scala grazie a Vittorio Feltri. Amore al capolinea per(Fonte: Instagram)L’imprenditore, che è oramai da diversi anni a capo dell’azienda di famiglia, aveva già conosciutoquando aveva 19 anni, all’epoca, però, era ancora ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Michelle e Tomaso'. Così, con una n… - DonnaGlamour : Tomaso Trussardi, tutte le ex prima di Michelle Hunziker: chi sono - Silvia_Mio86 : RT @apetitchou: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono lasciati io sono un po’ sconvolta lo ammetto - GiusCandela : RT @_DAGOSPIA_: COME DANDOLO-ANTICIPATO SU DAGOSPIA, MICHELLE HUNZIKER E TOMASO TRUSSARDI HANNO DECISO DI SEPARARSI - MFerraglioni : RT @_DAGOSPIA_: COME DANDOLO-ANTICIPATO SU DAGOSPIA, MICHELLE HUNZIKER E TOMASO TRUSSARDI HANNO DECISO DI SEPARARSI -