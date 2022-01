Messina: sciopero della fame e protesta in tenda del sindaco contro il green pass (Di martedì 18 gennaio 2022) Continua la protesta del sindaco di Messina Cateno De Luca contro la norma che prevede l'obbligo del green pass rafforzato per l'attraversamento dello Stretto L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 18 gennaio 2022) Continua ladeldiCateno De Lucala norma che prevede l'obbligo delrafforzato per l'attraversamento dello Stretto L'articolo proviene da Firenze Post.

