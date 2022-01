Messias segna, ma l'arbitro Serra ha fischiato... Rivedi il caso di Milan - Spezia (Di martedì 18 gennaio 2022) Nel posticipo della 22ª giornata di Serie A, il Milan perde in casa per 2 - 1 con lo Spezia. In gol Leao, Agudelo e Gyasi. Ma clamoroso è quanto successo al 92': l'arbitro Serra non concede il ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 18 gennaio 2022) Nel posticipo della 22ª giornata di Serie A, ilperde in casa per 2 - 1 con lo. In gol Leao, Agudelo e Gyasi. Ma clamoroso è quanto successo al 92': l'non concede il ...

Advertising

CB_Ignoranza : Minuto 93: Rebic passa il pallone a Messias che piazza il tiro sul secondo palo e segna. Proprio al momento del tir… - DAZN_IT : Clamoroso a San Siro ?? ? Theo Hernandez sbaglia un rigore ? L’arbitro toglie un gol a Messias ? Al 96° Gyasi segna… - SilviaPrato1 : RT @Annamaria1897: Messias segna ma #Serra aveva già fischiato per fallo di Bastoni su Rebic?? Se la palla non fosse entrata in porta allor… - triolo_daniele : @milanalimilan @acmilan @acspezia @PianetaMilan Se Theo segna il rigore non andiamo in gol con Leão. Se l’arbitro n… - espodanilo : @SpudFNVPN Rebic a limite d’aria tenta un passaggio verso Messias, subisce fallo ma la palla passa lo stesso e Mess… -