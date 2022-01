MERCATO MILAN TOP NEWS – Idea a centrocampo. Esclusiva su Serra (Di martedì 18 gennaio 2022) Diverse le notizie in questa giornata del 18 gennaio 2022 legate al MILAN. Non si placano le polemiche per gli errori arbitrali Leggi su pianetamilan (Di martedì 18 gennaio 2022) Diverse le notizie in questa giornata del 18 gennaio 2022 legate al. Non si placano le polemiche per gli errori arbitrali

Advertising

AntoVitiello : L'agente Giuseppe Riso ora in sede, incontro di mercato con il #Milan - tvdellosport : Alle 23 a #Sportitaliamercato ??Juve, l’ombra di Marotta su Dybala? ??Milan, tegola Tomori: cosa si muove per il me… - DiMarzio : Il punto sul mercato del @acmilan dopo l'infortunio di #Tomori - PianetaMilan : #CALCIOMERCATO #MILAN TOP NEWS – Idea a centrocampo. Esclusiva su #Serra #ACMilan #SempreMilan - CarloDiStefano8 : RT @salda__: Errori clamorosi in Milan-Atletico? Il club sta muto. Errore in Porto-Milan? Il club sta muto. Errore in Milan-Napoli? Il cl… -