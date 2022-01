Mercato europeo - Dopo il Covid | la crisi dei chip | nel 2021 immatricolazioni sempre più giù

Leggi su quattroruote

(Di martedì 18 gennaio 2022) Per via del coronavirus, il 2020 è passato alla storia come uno dei peggiori anni vissuti dal settore automobilistico, ma ilsi è rilevato perfino peggiore: i dati forniti dall'Associazione europea dei costruttori (Acea) parlano chiaro e parlano di 11.774.885 vetture immatricolate in Ue, Paesi Efta e Regno Unito, l'1,5% in meno rispetto a un 2020 caratterizzato da una contrazione del 24,3%. Le cause. L'associazione attribuisce l'andamento negativo al calo della domanda per la carenza di semiconduttori, che ha influito pesantemente sulle attività produttive e quindi sulla disponibilità di prodotto in special modo durante la seconda metà dell'anno. Gli ultimi sei mesi hanno, infatti, determinato una totale inversione di tendenza rispetto a un primo semestre in spolvero: tra gennaio e giugno, lerisultavano ...