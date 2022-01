Meraviglie – La Penisola dei tesori: Alberto Angela racconta il Miglio d’Oro (Di martedì 18 gennaio 2022) Meraviglie – La Penisola dei tesori: Alberto Angela racconterà stasera su Rai 1 (ore 21.25) le tante bellezze di Ercolano e Pietrarsa. Nella prima serata di oggi, martedì 18 gennaio (ore 21.25), Alberto Angela regalerà ai telespettatori di Rai 1 un altro viaggio in alcuni dei territori più belli della Campania, protagonisti della quarta e Leggi su 2anews (Di martedì 18 gennaio 2022)– Ladeiracconterà stasera su Rai 1 (ore 21.25) le tante bellezze di Ercolano e Pietrarsa. Nella prima serata di oggi, martedì 18 gennaio (ore 21.25),regalerà ai telespettatori di Rai 1 un altro viaggio in alcuni dei territori più belli della Campania, protagonisti della quarta e

Advertising

raspa90 : RT @TvCircle1: Ultima puntata di '#Meraviglie, la penisola dei tesori': un giro con #AlbertoAngela su #Rai1 tra Padova, Ercolano e... https… - TvCircle1 : Ultima puntata di '#Meraviglie, la penisola dei tesori': un giro con #AlbertoAngela su #Rai1 tra Padova, Ercolano e… - tivusat_tv : ?? Torna il viaggio tra le bellezze Italiane in compagnia di Alberto Angela! ?? Guarda in esclusiva 4K la nuova punta… - padovamusei : Martedì 18 #gennaio in prima serata su Rai1, Alberto Angela racconterà di #Padova nella quarta puntata di 'Meravig… - MonicaFacchin : RT @zaiapresidente: ?? Oggi in prima serata su Raiuno torna @albertoangela con un nuovo appuntamento di “Meraviglie, la penisola dei tesori”… -