“Meraviglie” a Padova | Coppa Italia o Avengers? La tv del 18 gennaio

Leggi su bergamonews

(Di martedì 18 gennaio 2022) Per la prima serata in tv, martedì 18su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “”, condotto da Alberto Angela. Partiremo dada uno dei luoghi simbolo della città: Palazzo della Ragione, un gioiello dell’arte e dell’architettura medievale. Visiteremo poi la Basilica di Sant’Antonio, con le sue inconfondibili cupole in stile bizantino, e qui, nella “Basilica del Santo” come la chiamano ini, ammireremo capolavori assoluti dell’arte, come le sette statue bronzee opera di Donatello che ne decorano il grande altare centrale. Immancabile la Cappella degli Scrovegni affrescata da Giotto e di recente inserita nell’elenco dei siti patrimonio mondiale dell’umanità. Su RaiDue alle 21.30 andrà in scena “Un’ora sola Vi vorrei”. Un’ora di divertimento puro che Enrico Brignano si ritaglia ...