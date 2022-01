Mendes nei guai | indagato dalla Procura | il motivo

(Di martedì 18 gennaio 2022) Jorge, uno degli agenti più influenti attualmente nel mondo del calcio, finisce nel mirino dellaper delle presunte irregolarità finanziarie legate ai ricavi degli ultimi anni. A renderlo noto è il quotidiano spagnolo ABC secondo cui sono ben dodici i conti sotto osservazione dell’agente tra gli altri di Cristiano Ronaldo. Il potente agente portoghese però non si ferma di certo al solo CR7, visto che tra le fila della sua agenzia Gestifute amministra il cartellino di svariati Top player.Gestifute Indaginied il monopolio economico Jorgecome detto è diventato negli ultimi anni, uno degli agenti sportivi più potenti in circolazione tanto da smuovere gli interessi non solo dei propri assistiti, ma anche ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'Agente portoghese, Jorge, sarebbe indagato dalla Procura del suo paese per presunte irregolarità finanziare Jorgeguai. L'Agente portoghese sarebbe finito nel mirino della procura del suo paese per presunte irregolarità finanziarie. E' lo stesso quotidiano ABC a rendere nota la notizia. Tre le ...Con queste motivazioni il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, ha chiuso al pubblico per 30 giorni il parco Chicodi San Donnino, dovegiorni scorsi, in un rifugio per animali, è ...Jorge Mendes nei guai. L’Agente portoghese sarebbe finito nel mirino della procura del suo paese per presunte irregolarità finanziarie. E’ lo stesso quotidiano ABC a rendere nota la notizia. Tre le ...La Procura Portoghese sta indagando su Jorge Mendes, super procuratore anche di Cristiano Ronaldo, per alcune irregolarità sulle sue attività fina ...