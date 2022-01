MediaWorld lancia il nuovo volantino “Tv & Pc Mania” con tecnologia scontata e tutta a tasso 0%

Leggi su computermagazine

(Di martedì 18 gennaio 2022) E’ stato diramato ilpromozionale di casa. Si chiama Tv; Pc, e come si può intuire facilmente dal nome, riguarda una serie di offerte e di sconti appunto sulle televisioni ma anche su tutto ciò che riguarda il mondo dei personal computer., 18/1/2022 – Computermagazine.itIlè stato “attivato” nella giornata di ieri, lunedì 17 gennaio 2022, e durerà per una decina di giorni, precisamente fino al prossimo 26. Obiettivo, proporre ai consumatori una serie di oggetti tecnologici in sconto, a cominciare dai personal computer e della smart tv., 18/1/2022 – Computermagazine.it, ...