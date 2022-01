“Me lo ha detto”. Sola in stanza, le lacrime di Jessica Selassié dopo la puntata del GF Vip (Di martedì 18 gennaio 2022) Non sono parole facili da digerire quelle delle mamma di Sophie Codegoni nei confronti di Jessica Selassié. La donna accusa la giovane princess di comportarsi in maniera scorretta nei confronti della figlia. Poco prima, in effetti, le due si sono nominate a vicenda. Solo a seguire è entrata la mamma di Sophie e ha messo ulteriore astio tra le due. Parole, quella della madre della Codegoni, che non sono leggerissime: “Jessica ti parla alle spalle, non è una vera amica“, dice. Frasi che poco dopo hanno fatto scoppiare a piangere la principessa che – dopo la puntata – si è chiusa in camera con Giacomo Urtis. La stessa Jessica Selassié poco dopo ha raccontato: “Mi hanno fatto passare da S, sono una persona con dei valori e sinceramente ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 gennaio 2022) Non sono parole facili da digerire quelle delle mamma di Sophie Codegoni nei confronti di. La donna accusa la giovane princess di comportarsi in maniera scorretta nei confronti della figlia. Poco prima, in effetti, le due si sono nominate a vicenda. Solo a seguire è entrata la mamma di Sophie e ha messo ulteriore astio tra le due. Parole, quella della madre della Codegoni, che non sono leggerissime: “ti parla alle spalle, non è una vera amica“, dice. Frasi che pocohanno fatto scoppiare a piangere la principessa che –la– si è chiusa in camera con Giacomo Urtis. La stessapocoha raccontato: “Mi hanno fatto passare da S, sono una persona con dei valori e sinceramente ...

