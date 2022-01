Mazzata Bollette luce e gas, Arriva la Tassa di 217 euro sulla bolletta di febbraio. Cosa fare subito per non pagarla (Di martedì 18 gennaio 2022) Le Bollette di luce e gas dal 1 gennaio 2021 sono aumentate rispettivamente del 4,5% e del 5,3%. Partono così i piani risparmio ed Sostariffe.it ha già studiato un metodo per evitare questo rincaro, così fuori luogo in un periodo di crisi economica per l’Italia e i suoi cittadini, dovuto dalle restrizioni messe in atto dal governo per contrastare la pandemia di Covid-19. L’unico modo per ottenere un risparmio è quello di passare al mercato libero, anche se quest’ultimo sarebbe ugualmente inferiore rispetto a quello del 2020. Ogni nucleo familiare arriverebbe a non pagare 217 euro. Infatti, anche il mercato libero ha subito un aumento del 4%. Prendiamo ad esempio una persona single: col free market pagherà una bolletta della luce media annuale di 268 euro, e una del ... Leggi su cityroma (Di martedì 18 gennaio 2022) Ledie gas dal 1 gennaio 2021 sono aumentate rispettivamente del 4,5% e del 5,3%. Partono così i piani risparmio ed Sostariffe.it ha già studiato un metodo per evitare questo rincaro, così fuori luogo in un periodo di crisi economica per l’Italia e i suoi cittadini, dovuto dalle restrizioni messe in atto dal governo per contrastare la pandemia di Covid-19. L’unico modo per ottenere un risparmio è quello di passare al mercato libero, anche se quest’ultimo sarebbe ugualmente inferiore rispetto a quello del 2020. Ogni nucleo familiare arriverebbe a non pagare 217. Infatti, anche il mercato libero haun aumento del 4%. Prendiamo ad esempio una persona single: col free market pagherà unadellamedia annuale di 268, e una del ...

