MATCHPOINT – TENNIS CHAMPIONSHIPS annunciato ufficialmente

(Di martedì 18 gennaio 2022) Il publisher Kalypso Media e lo sviluppatore australiano Torus Games hanno, un nuovissimo titolo che offre ai giocatori un’esperienza immersiva e autentica dedicata alsarà disponibile nella Primavera del 2022 per PlayStation 45, Xbox One, Xbox Series XS, PC e Nintendo Switch™. Un coinvolgente trailer di annuncio offre una prima occhiata al simulatore die si focalizza su scenari realistici e reazioni dei giocatori nell’entusiasmante mondo del. Utilizzando le giuste tattiche, il posizionamento intelligente dei giocatori e l’utilizzo dell’autentica fisica della palla che sono una parte centrale del gameplay, i ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : MATCHPOINT TENNIS

Eurosport IT

In quella finale vince in tre set trasformando ilin un gioco puramente intellettuale, rendendo efficaci anche i colpi mal eseguiti; dopo ilsi getta a terra con gli occhi chiusi e ......avuto anche dueal tiebreak (ma sul servizio avversario), uscendo dalle Atp Finals sconfitto ma tra gli applausi e con la convinzione che certi palcoscenici diventeranno un habitué.:...Il publisher Kalypso Media e lo sviluppatore australiano Torus Games hanno annunciato Matchpoint - Tennis Championships, un nuovissimo titolo che offre ai ...AUSTRALIAN OPEN - Una vittoria conquistata con denti, lacrime, sudore. Un Berrettini non di certo al top della forma fisica, ma pur sempre efficace contro un Na ...