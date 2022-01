Martial, la Juventus prova l’assalto? Lo United apre (Di martedì 18 gennaio 2022) A riportarlo è Sky, secondo cui Martial potrebbe finire a Torino sponda bianconera. Il Francese arriverebbe in prestito Una storia infinita quella di Anthony Martial e il suo trasferimento lontano dalla Manchester dei diavoli rossi. Il calciatore sta catalizzando l’attenzione del calciomercato da ormai settimane, con approcci continui da parte di squadre Inglesi e non L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 18 gennaio 2022) A riportarlo è Sky, secondo cuipotrebbe finire a Torino sponda bianconera. Il Francese arriverebbe in prestito Una storia infinita quella di Anthonye il suo trasferimento lontano dalla Manchester dei diavoli rossi. Il calciatore sta catalizzando l’attenzione del calciomercato da ormai settimane, con approcci continui da parte di squadre Inglesi e non L'articolo

Advertising

DiMarzio : Per la @juventusfc l'idea per Anthony #Martial resta viva: le ultime - forumJuventus : La Juventus ha riavviato i contatti per Zakaria e Martial (via @DiMarzio) - TuttoMercatoWeb : Juventus, per centrocampo e attacco tornano in auge i nomi di Zakaria e Martial - jleonidasbrr : RT @SkySport: Juve, resta viva l'idea Martial: United apre al prestito #SkySport #SkyCalciomercato #Martial #ManchesterUnited https://t.co… - lagoleada_it : Si muove il calciomercato della #Juventus ?? -