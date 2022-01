Margherita Vicario | «La mia generazione gettata in lavatrice»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 18 gennaio 2022) La cantautrice romana guarda al futuro con La meglio gioventù, in attesa di nuovi tour e nuove canzoni: «Oggi ho 33 anni e sono in un’età in cui devi costruire qualcosa, e a volte mi fanno sentire come se fossi in affanno, fuori tempo, ma è il problema di una. Io ho scelto una vita precaria per antonomasia, ma gli altri?»