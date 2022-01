Manuel Bortuzzo: il fratello nel film sulla sua vita. Tutte i dettagli (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La storia di Manuel Bortuzzo diventa un film. È già tutto pronto, le riprese sono state ultimate e la pellicola a breve sarà pronta per essere distribuita. La produzione Rai Fiction e Movieheart la manderà in onda su Rai 1. Una fiction che racconterà non gli ultimi mesi trascorsi nella casa del Grande fratello, ma il tragico incidente che gli ha cambiato per sempre la vita. Il cast del film su Manuel Bortuzzo Il nuotatore di talento sarà interpretato dal trentenne Giancarlo Commare, protagonista del film di Matteo Pilati, “Maschile Singolare”, mentre il fratello di Manuel, Kevin Bortuzzo, sarà la controfigura del ragazzo mentre nuota. A dare un volto al padre ci sarà invece il ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La storia didiventa un. È già tutto pronto, le riprese sono state ultimate e la pellicola a breve sarà pronta per essere distribuita. La produzione Rai Fiction e Movieheart la manderà in onda su Rai 1. Una fiction che racconterà non gli ultimi mesi trascorsi nella casa del Grande, ma il tragico incidente che gli ha cambiato per sempre la. Il cast delsuIl nuotatore di talento sarà interpretato dal trentenne Giancarlo Commare, protagonista deldi Matteo Pilati, “Maschile Singolare”, mentre ildi, Kevin, sarà la controfigura del ragazzo mentre nuota. A dare un volto al padre ci sarà invece il ...

