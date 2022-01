Manuel Bortuzzo | ecco il giorno dell’addio al Grande Fratello Vip

Leggi su 361magazine

(Di martedì 18 gennaio 2022)ha deciso quando lascerà la casa. A svelarlo è Lulù Selassié durante una pausa pubblicitaria mentre parla con la sorella Jessicaormai ha deciso quando lascerà IlVip. A svelare la data del suo abbandono della casa di Cinecittà è stata Lulù Selassié durante una pausa pubblicitaria mentre consolava sua sorella Jessica dopo il confronto con la mamma di Sophie Codegoni, la signora Valeria. “Jessica la smetti di star dietro a loro due? La smetti di fare quelle battute? Ma che sei una comica che devi fare battute? No, e allora smettila. Fai soffrire mamma, fai soffrire Clary!”. E poi la principessa ha aggiunto: “Jessica, lui non è l’uomo della tua vita. Sei stata innamorata nella tua vita? Sì! Ora lo dico per te, staccati da Alessandro e ...