Manchester United, Red Devils rassegnati su Pogba: Juventus alla finestra (Di martedì 18 gennaio 2022) Il Manchester United si sarebbe rassegnato sul lasciar partire Pogba a fine stagione. La Juventus è alla finestra Stando a quanto riferito dal Daily Telegraph, il Manchester United si sarebbe convinto a lasciar partire Paul Pogba al termine di questa stagione. Difficile, ormai, pensare ad un rinnovo di quel contratto in scadenza il prossimo giugno. Il club starebbe già lavorando al sostituto, mentre la Juventus, a sua volta, prepara il piano per il clamoroso ritorno del francese. I bianconeri sanno però di non essere in prima fila, posizione occupata invece da Real Madrid e PSG, ma un tentativo lo faranno in ogni caso. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Ilsi sarebbe rassegnato sul lasciar partirea fine stagione. LaStando a quanto riferito dal Daily Telegraph, ilsi sarebbe convinto a lasciar partire Paulal termine di questa stagione. Difficile, ormai, pensare ad un rinnovo di quel contratto in scadenza il prossimo giugno. Il club starebbe già lavorando al sostituto, mentre la, a sua volta, prepara il piano per il clamoroso ritorno del francese. I bianconeri sanno però di non essere in prima fila, posizione occupata invece da Real Madrid e PSG, ma un tentativo lo faranno in ogni caso. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS ...

