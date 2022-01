Malik Faisal Akram, l’uomo che ha sequestrato quattro persone nella sinagoga del Texas, era già stato indagato dai servizi segreti britannici (Di martedì 18 gennaio 2022) Malik Faisal Akram, il cittadino britannico responsabile del sequestro di quattro ostaggi in una sinagoga del Texas di sabato scorso, era già stato investigato dal MI5, i servizi segreti britannici, per possibili legami col terrorismo jihadista: lo hanno scritto martedì Leggi su ilpost (Di martedì 18 gennaio 2022), il cittadino britannico responsabile del sequestro diostaggi in unadeldi sabato scorso, era giàinvestigato dal MI5, i, per possibili legami col terrorismo jihadista: lo hanno scritto martedì

Advertising

ADUC1 : Le difficoltà per acquistare (?) un’arma in Usa Malik Faisal Akram, l'uomo armato che ha preso quattro ostaggi in u… - ilpost : Malik Faisal Akram, l’uomo che ha sequestrato quattro persone nella sinagoga del Texas, era già stato indagato dai… - GPeppe34N : RT @ilgiornale: Si batte la pista islamica e dell'antisemitismo. Il rapitore Malik Faisal Akram, ucciso, chiedeva la liberazione di 'Lady A… - ALisimberti : RT @Belzebu6663: I TG tuonano : ' è britannico l'attentatore della Sinagoga in #Texas '... Dire le origini di chi si chiama ' Malik Faisal… - hele_fr : RT @ilgiornale: Si batte la pista islamica e dell'antisemitismo. Il rapitore Malik Faisal Akram, ucciso, chiedeva la liberazione di 'Lady A… -