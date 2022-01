Malawi-Senegal, Coppa d’Africa: probabili formazioni e diretta TV (Di martedì 18 gennaio 2022) Malawi-Senegal di scena questo pomeriggio a partire dalle 17.00 presso lo Stadio Kouekong della città di Bafoussam, per la giornata decisiva del gruppo B. Le due formazioni, distanziate di una sola lunghezza, si giocano tutte le loro chance, alla ricerca del pass utile ad accedere al prossimo turno della competizione. Ecco come i due tecnici potrebbero decidere di schierare le loro squadre all’avvio. Statistiche e curiosità di Malawi-Senegal Il Malawi, dopo la sconfitta subita per 1-0 contro la Guinea, ha battuto lo Zimbabwe per 2-1, gara nella quale alla rete iniziale di Wadi per gli avversari, ha poi fatto seguito la doppietta firmata da Mhango. Con un punto di distacco dal Senegal e dalla Guinea, la formazione allenata da Mwase, si gioca oggi tutte le sue ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 18 gennaio 2022)di scena questo pomeriggio a partire dalle 17.00 presso lo Stadio Kouekong della città di Bafoussam, per la giornata decisiva del gruppo B. Le due, distanziate di una sola lunghezza, si giocano tutte le loro chance, alla ricerca del pass utile ad accedere al prossimo turno della competizione. Ecco come i due tecnici potrebbero decidere di schierare le loro squadre all’avvio. Statistiche e curiosità diIl, dopo la sconfitta subita per 1-0 contro la Guinea, ha battuto lo Zimbabwe per 2-1, gara nella quale alla rete iniziale di Wadi per gli avversari, ha poi fatto seguito la doppietta firmata da Mhango. Con un punto di distacco dale dalla Guinea, la formazione allenata da Mwase, si gioca oggi tutte le sue ...

