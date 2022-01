Mafia nigeriana | la polizia di Palemo ha arrestato 4 appartenenti al gruppo dei Black Ax 

(Di martedì 18 gennaio 2022) AGI - Tratta, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione, aggravata dal metodo mafioso. Ladi stato ha4 nigerianiaiAxe. L'operazione, nata dalle indagini condotte dalla Squadra mobile di Palermo - Sezione Criminalità straniera e prostituzione - coordinata dalla Dda, è partita dalla denuncia di una ragazza, accompagnata da un pastore pentecostale della medesima nazionalità, a cui la vittima si era rivolta per avere aiuto. La vittima ha riferito di violenze subite nel suo Paese d'origine a opera di personea un'organizzazione 'cultista', nonché delle modalità con cui era riuscita a fare ingresso irregolare in Italia, per poi essere destinata alla prostituzione. È emerso che la ragazza ...

Come è noto dalle cronache, lo sbarco di decine di migliaia di nigeriani ha causato la crescita e la radicalizzazione dellache ormai ha soppiantato quella italiana in diversi "...Il "grande assente" nella relazione di Ciuoffo, è a suo giudizio "lastraniera: cinese, dell'Est Europa,spaccio, prostituzione, traffico di esseri umani". Torselli auspica "un ...Gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito un’ordinanza cautelare in carcere per quattro persone di nazionalità nigeriana accusati a vario titolo, dei delitti di tratta di persone, riduzione in ...L'operazione è partita dalla denuncia di una ragazza costretta a prostituirsi, accompagnata da un pastore pentecostale della medesima nazionalità, a cui la vittima si era rivolta per avere aiuto ...