Maddalena in campo Alternativa lancia il magistrato L’ex togato non si sottrae alla conta per il Quirinale È in gioco la giustizia nel Paese

Advertising

sovranista_left : @StefanoFassina @ilmanifesto Da oggi è in campo una candidatura autorevole, quella di Paolo Maddalena. Ma sono conv… -

Ultime Notizie dalla rete : Maddalena campo

In, come ieri, anche la protezione civile Val Carobbio. L'elicottero con il cestello ... Le fiamme inInfemminile, podio tutto della valanga arancio: lo sci club Alpi Marittime, infatti, piazza ... La classe 2014Palumbo (Valle Maira) si porta a casa la vittoria e si lascia alle spalle ...La Maddalena brucia ancora: le fiamme rallentano, ma non si fermano. È stata una notte di lavoro incessante per le squadre dei vigili del fuoco e dei volontari impegnati ad arginare il fronte dell’ in ...CAMPOBASSO - Il senatore Fabrizio Ortis del Gruppo misto non ha dubbi sul suo voto per la scelta del Capo dello Stato prevista per lunedì 24 ...