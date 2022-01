Ma l’Aia chiede scusa solo al Milan? Siamo un po’ gelosi (Di martedì 18 gennaio 2022) Buongiorno Siamo un gruppo di amici e tifosi, Siamo rimasti colpiti dall’apprendere che l’Aia avrebbe chiesto prontamente e formalmente scusa al Milan per la svista dell’arbitro Serra ieri sera. Anche l’arbitro si era scusato e forse sarebbe già stato molto. Questo episodio un po’ ci indispettisce. Purtroppo, dal momento stesso in cui abbiamo manifestato la nostra fede calcistica l’Aia, in tanti anni, non ci ha mai manifestato simpatia, figuriamoci porgerci le scuse… Non arriviamo a pretendere tanto, ci basterebbe che ci venissero concessi 20 rigori a favore in un’unica stagione, anzi 21, per battere il record internazionale detenuto dal Milan 2020/21. Sì, lo ammettiamo, Siamo un po’ gelosi e chiediamo anche noi ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 gennaio 2022) Buongiornoun gruppo di amici e tifosi,rimasti colpiti dall’apprendere cheavrebbe chiesto prontamente e formalmentealper la svista dell’arbitro Serra ieri sera. Anche l’arbitro si erato e forse sarebbe già stato molto. Questo episodio un po’ ci indispettisce. Purtroppo, dal momento stesso in cui abbiamo manifestato la nostra fede calcistica, in tanti anni, non ci ha mai manifestato simpatia, figuriamoci porgerci le scuse… Non arriviamo a pretendere tanto, ci basterebbe che ci venissero concessi 20 rigori a favore in un’unica stagione, anzi 21, per battere il record internazionale detenuto dal2020/21. Sì, lo ammettiamo,un po’e chiediamo anche noi ...

