M5S: senatrice Evangelista si dimette da gruppo 5 Stelle (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, la senatrice Elvira Evangelista ha rassegnato le dimissioni dal gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle a Palazzo Madama. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, laElviraha rassegnato le dimissioni dalparlamentare del Movimento 5a Palazzo Madama.

