M5S: Evangelista, 'caos inaccettabile in gruppo Senato, vado via' (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Ho deciso di lasciare il M5S. Per ora entrerò nel gruppo Misto, non iscritta ad alcuna componente, ma avvierò delle interlocuzioni perché la mia prospettiva non è quella di rimanere da sola. Con il gruppo si era chiuso ogni rapporto di fiducia, per tanti motivi. In questo momento regna una situazione di caos interno che per me è inaccettabile". Lo dice all'Adnkronos la senatrice Elvira Evangelista, annunciando le sue dimissioni dal gruppo M5S a Palazzo Madama e il suo passaggio al Misto. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Ho deciso di lasciare il M5S. Per ora entrerò nelMisto, non iscritta ad alcuna componente, ma avvierò delle interlocuzioni perché la mia prospettiva non è quella di rimanere da sola. Con ilsi era chiuso ogni rapporto di fiducia, per tanti motivi. In questo momento regna una situazione diinterno che per me è". Lo dice all'Adnkronos la senatrice Elvira, annunciando le sue dimissioni dalM5S a Palazzo Madama e il suo passaggio al Misto.

