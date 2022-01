Lutto per Fabio Rovazzi: un lungo e dolce messaggio e fotografie del cantante su Instagram (Di martedì 18 gennaio 2022) Difficile momento per Fabio Rovazzi che deve fare i conti con la difficile perdita della nonna, morta nelle scorse ore e che il cantante ha deciso di ricordare con delle dolci foto e un lungo messaggio affidati, come spesso accade in questi casi, ai social. Moltissimi commenti stanno sommergendo di amore, e di commenti, Rovazzi. Lutto per Fabio Rovazzi “Ti avevo comprato delle carte giganti perché ultimamente iniziavi a vederci meno ma nonostante questo riuscivi sempre a battermi e vincere in modo incredibile“, comincia così il post Instagram di saluto di Rovazzi. La nonna del cantante è morta, e l’affetto con cui la saluta pubblicamente testimonia un grande legame: “Hai sempre ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 18 gennaio 2022) Difficile momento perche deve fare i conti con la difficile perdita della nonna, morta nelle scorse ore e che ilha deciso di ricordare con delle dolci foto e unaffidati, come spesso accade in questi casi, ai social. Moltissimi commenti stanno sommergendo di amore, e di commenti,per“Ti avevo comprato delle carte giganti perché ultimamente iniziavi a vederci meno ma nonostante questo riuscivi sempre a battermi e vincere in modo incredibile“, comincia così il postdi saluto di. La nonna delè morta, e l’affetto con cui la saluta pubblicamente testimonia un grande legame: “Hai sempre ...

