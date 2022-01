Lutto nello sport | era una leggenda | fan disperati

(Di martedì 18 gennaio 2022)nel mondo dello. In questo caso è scomparso un grande giocatore del passato. Una stella del Real Madrid. Stiamo parlando di Francisco Gento Lopez, detto Paco. Fonte AdobeStockIl mondo dello, in questo caso del calcio, ha subito una tremenda notizia. La scomparsa riguarda unadel calcio mondiale e spagnolo. Stiamo parlando di Paco, meglio conosciuto come Francisco Gento Lopez. L’ex calciatore spangolo è morto a 88 anni. Con il Real Madrid ha vinto ben 6 Coppe Campioni dal 1956 al 1960 e poi da capitano nel 1966. Insieme ad un’altranostrana, Paolo Maldini, ha disputato 8 finali di Coppa Campioni. Si è posizionato al trentesimo posto nella classifica dei migliori calciatori del XX secolo fatta da Iffhs. L'articolo è stato scritto nella sua versione ...

Il calcio spagnolo è in lutto: Paco Gento, leggenda del Real Madrid e della Nazionale, si è spento all'età di 88 anni.