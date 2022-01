Lutto nella musica, morta la cantante: “Mi sono infettata per non vaccinarmi”, poi l’epilogo tragico (Di martedì 18 gennaio 2022) Una storia che ricorda, almeno da principio, quella di Marco Melandri, il campione di MotoGP che ha preferito contagiarsi rispetto al vaccino contro il Covid-19. Stessa scelta anche per la cantante folk ceca Hana Horká degli Asonance. La donna, 57 anni, ha preferito volontariamente contagiarsi rimanendo a contatto in modo prolungato con alcuni suoi familiari risultati positivi al virus. Loro si erano vaccinati e la malattia si è risolta nel giro di qualche giorno, lei non aveva mai voluto farlo nonostante i tentativi di convincerla. Era il 13 gennaio. Così, dopo alcuni giorni, sulla sua pagina Facebook, Hana Horká aveva scritto di essere felice di essersi infettata con la variante Delta perché avrebbe potuto finalmente tornare a vivere come tutti gli altri. “La vita è qui per me e anche per te”, aveva scritto solo venerdì nel post, invitando i fan a ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 gennaio 2022) Una storia che ricorda, almeno da principio, quella di Marco Melandri, il campione di MotoGP che ha preferito contagiarsi rispetto al vaccino contro il Covid-19. Stessa scelta anche per lafolk ceca Hana Horká degli Asonance. La donna, 57 anni, ha preferito volontariamente contagiarsi rimanendo a contatto in modo prolungato con alcuni suoi familiari risultati positivi al virus. Loro si erano vaccinati e la malattia si è risolta nel giro di qualche giorno, lei non aveva mai voluto farlo nonostante i tentativi di convincerla. Era il 13 gennaio. Così, dopo alcuni giorni, sulla sua pagina Facebook, Hana Horká aveva scritto di essere felice di essersicon la variante Delta perché avrebbe potuto finalmente tornare a vivere come tutti gli altri. “La vita è qui per me e anche per te”, aveva scritto solo venerdì nel post, invitando i fan a ...

Advertising

phildancefc : RT @cronaca_di_ieri: 17/01/22 Lutto a Cortemilia per l’improvvisa morte di un’impiegata quarantenne. Si attende di conoscere la data dei… - Spacettf : RT @cronaca_di_ieri: 16/01/22 Grave lutto a Osnago e Cernusco Lombardone: Vanessa Lisitano, insegnante di scuola primaria di soli 27 anni,… - cronaca_di_ieri : 17/01/22 Lutto a Cortemilia per l’improvvisa morte di un’impiegata quarantenne. Si attende di conoscere la data d… - alvanofabio : RT @11Giuliano: Selezione: Madre e figli portati via insieme dopo contagio: sono morti a poche ore di distanza. SAN MARCELLINO. Saperli ins… - 11Giuliano : Selezione: Madre e figli portati via insieme dopo contagio: sono morti a poche ore di distanza. SAN MARCELLINO. Sap… -