Lutto a Padova per la morte improvvisa di Daniele “Lele” Roncolato | il militante di FdI aveva 38 anni

Ha sconvolto la comunità di Fratelli d'Italia, ma anche il mondo politico Padovano, l'improvvisa morte, a soli 38 anni, di Daniele Roncolato, coordinatore di Fratelli d'Italia a Montegrotto Terme. Come riporta Il Gazzettino, "Lele" come era da tutti conosciuto, è morto all'ospedale di Schiavonia, dove era stato trasportato poche ore prima per una crisi improvvisa. Daniele Roncolato era coordinatore di FdI a Montegrotto Terme Roncolato sarebbe stato stroncato da un malore polmonare. Lo scorso agosto era stato costretto a un periodo di ricovero in cui era stato sottoposto a una serie di accertamenti medici molto approfonditi. Di cui lui aveva tenuto al corrente parenti, amici e ...

