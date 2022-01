Love is in the air, anticipazioni 19 gennaio: Eda perde la scommessa (Di martedì 18 gennaio 2022) anticipazioni Love is in the air: prossima puntata mercoledì 19 gennaio. Eda perde la scommessa che ha fatto con Serkan, che succede adesso. La presentazione di Eda è un grande successo, ma la paesaggista non lavorerà più per l’hotel di Sile. La signora Deniz l’ha licenziata e sta per perdere anche Serkan Bolat. L’architetto sposterà il lavoro alla Art Life per stare accanto a Eda. Eda bacia SerkanIl lavoro di Eda per i giardini è stato così ottimo che Nese ne parlerà a tutti i suoi colleghi. Una grande pubblicità che può attirare investitori e fondi importanti, oltre a lanciare a livello internazionale la carriera della giovane paesaggista. Pina informa Deniz, che subito si pensa si aver licenziato Eda e Kerem. In fondo tutto era nato da una scenata di gelosia, il ... Leggi su vesuvius (Di martedì 18 gennaio 2022)is in the air: prossima puntata mercoledì 19. Edalache ha fatto con Serkan, che succede adesso. La presentazione di Eda è un grande successo, ma la paesaggista non lavorerà più per l’hotel di Sile. La signora Deniz l’ha licenziata e sta perre anche Serkan Bolat. L’architetto sposterà il lavoro alla Art Life per stare accanto a Eda. Eda bacia SerkanIl lavoro di Eda per i giardini è stato così ottimo che Nese ne parlerà a tutti i suoi colleghi. Una grande pubblicità che può attirare investitori e fondi importanti, oltre a lanciare a livello internazionale la carriera della giovane paesaggista. Pina informa Deniz, che subito si pensa si aver licenziato Eda e Kerem. In fondo tutto era nato da una scenata di gelosia, il ...

