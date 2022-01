Lotteria degli scontrini | fa spesa nel supermercato e vince 100mila euro

Advertising

Perugia, 18 gennaio 2022 - Spesa baciata dalla fortuna quella di una giovane signora di Perugia il cui scontrino fiscale è stato estratto nell'ambito dellaScontrini, consentendole di vincere 100.000 euro. La donna si è presentata lo scorso dicembre all'Ufficio ADM per l'Umbria, i cui funzionari, dopo aver riscontrato la correttezza della ...stata una spesa a dir poco fortunata quella di una giovane signora di Perugia il cui scontrino fiscale è stato estratto nell'ambito dellaScontrini, consentendole di vincere 100.000 euro. La donna si è presentata lo scorso dicembre all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli per l'Umbria, i cui funzionari, dopo aver ...Shopping fortunato per una giovane signora di Perugia. Da giugno 2021 a oggi sono stati in tutto 40 gli umbri baciati dalla dea bendata.È stata una spesa fortunata quella di una giovane signora di Perugia il cui scontrino fiscale è stato estratto nell’ambito della Lotteria degli Scontrini, consentendole di vincere 100mila euro.La donn ...