L’oroscopo della fortuna | ecco i voti segno per segno!

Leggi su cityroma

(Di martedì 18 gennaio 2022): scopri la classifica dei segni! Ariete – Il fatto che tu ti senta un super forzuto, di quelli inscalfibili persino dal fulmine divino, non ti aiuterà di certo a trovare un compromesso con l’empatia e la tenerezza che sembrano essersela data a gambe non appena hanno visto il tuo sguardo così deciso. Quindi insomma per tutti coloro che hanno bisogno di un abbraccio sincero o una parola di conforto è bene rivolgersi ad altri rispetto a te. Voto 6 scarso ma sforzati di fare un sorrisino. Toro – Dato che quello che vorrai comunicare a tutte le persone che ami, che sono la quasi totalità, sarà davvero impellente ti troverai costretto a cercare modi alternativi rispetto ai messaggi più tradizionali. Insomma è il caso di aguzzare l’ingegno e di esprimere quello che provi con i fatti, con gli sguardi e magari anche ...