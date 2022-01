L’operazione Quirinale è fallita. Sgarbi racconta che Berlusconi è triste. Tajani: “Non è il portavoce. Risponde a se stesso” (Di martedì 18 gennaio 2022) “Se oggi ho ripreso a fare le telefonate per Berlusconi? No, lui è rimasto a Milano credo che questa pausa dipenda dal fatto che starà pensando se c’è una via di uscita onorevole. La campagna del Fatto e di altri e la sua incapacità di prendere voti avversi salvo alcuni, secondo me l’impresa è disperata. Al momento L’operazione Scoiattolo si è fermata anche se lui potrebbe tornare a Roma domani”. È quanto ha detto a Un Giorno da Pecora (qui il podcast), il deputato del Gruppo Misto, Vittorio Sgarbi. “Ieri sera, Berlusconi era abbastanza triste. Se fossi in lui già oggi cercherei un altro nome, se ha capacità di autotutela già da domani deve cercare altro nome” ha detto ancora Sgarbi. Alla fine lei è riuscito a parlare con Lello Ciampolillo, che aveva spiegato di non esser riuscito a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 18 gennaio 2022) “Se oggi ho ripreso a fare le telefonate per? No, lui è rimasto a Milano credo che questa pausa dipenda dal fatto che starà pensando se c’è una via di uscita onorevole. La campagna del Fatto e di altri e la sua incapacità di prendere voti avversi salvo alcuni, secondo me l’impresa è disperata. Al momentoScoiattolo si è fermata anche se lui potrebbe tornare a Roma domani”. È quanto ha detto a Un Giorno da Pecora (qui il podcast), il deputato del Gruppo Misto, Vittorio. “Ieri sera,era abbastanza. Se fossi in lui già oggi cercherei un altro nome, se ha capacità di autotutela già da domani deve cercare altro nome” ha detto ancora. Alla fine lei è riuscito a parlare con Lello Ciampolillo, che aveva spiegato di non esser riuscito a ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Berlusconi triste, l'operazione si è fermata'. Lo racconta Vittorio Sgarbi, che in queste settimane ha aiutato il… - petergomezblog : Quirinale, diretta – Vertice M5s con Conte, due ipotesi: votare per Segre o lasciare l’Aula”. Sgarbi: “Berlusconi è… - FrancoDrZap : RT @Agenzia_Ansa: 'Berlusconi triste, l'operazione si è fermata'. Lo racconta Vittorio Sgarbi, che in queste settimane ha aiutato il leader… - DanielaViola1 : RT @catlatorre: Sgarbi dice che 'Berlusconi è molto triste' dopo che l'operazione per portarlo al #Quirinale pare si sia arenata. Sembra q… - RossettiHermes : Colle, Sgarbi: 'Berlusconi triste, l'operazione si è fermata' -