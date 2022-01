Lockdown e green pass | il mondo del fitness al bivio | meno clienti e abitudini cambiate

(Di martedì 18 gennaio 2022) PESARO - Dal 10 gennaio in base alle nuove regole è necessario il Superper allenarsi nelle strutture private, palestre e piscine. A una settimana dalla (ri)partenza, il riscontro non ...

PESARO - Dal 10 gennaio in base alle nuove regole è necessario il Superpass per allenarsi nelle strutture private, palestre e piscine. A una settimana dalla (ri)partenza, il riscontro non soddisfa chi tiene in piedi il sistema. Federica Baioni, di Officina in ...