LIVE – Zimbabwe-Guinea 2-0 | Coppa d’Africa 2022 DIRETTA

(Di martedì 18 gennaio 2022) Ladi, match valido per la terza giornata dei gironi di. Tutto pronto per il via della competizione del continente nero, ci sono stati tanti dubbi e le incertezze Covid non sono mancate, ma si è deciso di cominciare la manifestazione e ci sarà da divertirsi. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 17 di martedì 18 gennaio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale.: Shumba; Murwira, Zemura, Takwara, Kamusoko, Muduhwa, Tigere, Mahachi, Musona, Muskwe, Kangwa: Keita; Cissè, Sylla, Contè, Camara, Kantè, Moriba, Keita, Kantè, Kaba, Kane AGGIORNA LA ...

La diretta live di Zimbabwe-Guinea, match valido per la terza giornata dei gironi di Coppa d'Africa 2022. Tutto pronto per il via della competizione del continente nero, ci sono stati tanti dubbi e le incertezze Covid non sono mancate, ma si è deciso di cominciare la manifestazione e ci sarà da divertirsi. La partita Zimbabwe - Guinea di martedì 18 gennaio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la terza giornata di African Nations Cup ...