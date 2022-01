LIVE Olimpia Milano-Alba Berlino, Eurolega basket 2022 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Eurolega tra l’Olimpia Milano e l’Alba Berlino, valevole per il recupero del diciottesimo turno del torneo. Milano attualmente è sesta in classifica, con 11 vittorie e 6 ko, ma ha tre match da recuperare e battere Berlino significherebbe agganciare Olympiacos, San Pietroburgo e Cska Mosca e avvicinare la coppia spagnola formata da Barcellona e Real Madrid. Messina che, però, dovrà ancora fare a meno dei lungodegenti Konstantinos Mitoglou, Gigi Datome e Shavon Shields. L’Alba Berlino, invece, è terz’ultima con 6 vittorie e 11 sconfitte ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladella sfida ditra l’e l’, valevole per il recupero del diciottesimo turno del torneo.attualmente è sesta in classifica, con 11 vittorie e 6 ko, ma ha tre match da recuperare e batteresignificherebbe agganciare Olympiacos, San Pietroburgo e Cska Mosca e avvicinare la coppia spagnola formata da Barcellona e Real Madrid. Messina che, però, dovrà ancora fare a meno dei lungodegenti Konstantinos Mitoglou, Gigi Datome e Shavon Shields. L’, invece, è terz’ultima con 6 vittorie e 11 sconfitte ...

Advertising

We_Pesaro : RT @zazoomblog: LIVE – Pesaro-Olimpia Milano 70-73 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Pesaro-Olimpia #Milano #70-73 #Serie h… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Basket #LegaA Nei lunch-match vittorie per #Sassari, 88-80 su #Trento, e #Pesaro, 85-82 ai tempi… - zazoomblog : LIVE – Pesaro-Olimpia Milano 70-73 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Pesaro-Olimpia #Milano #70-73… - We_Pesaro : RT @zazoomblog: LIVE Pesaro-Olimpia Milano 38-38 Serie A basket in DIRETTA: match vivo alla Vitrifrigo Arena! - #Pesaro-Olimpia #Milano #3… - We_Pesaro : RT @zazoomblog: LIVE Pesaro-Olimpia Milano 0-0 Serie A basket in DIRETTA: Luca Bianchi sfida Ettore Messina! Si comincia alla Vitrifrigo Ar… -