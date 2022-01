LIVE Olimpia Milano-Alba Berlino 84-76, Eurolega basket 2022 in DIRETTA: Milano spinge nel finale e batte i tedeschi con un super Datome (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per aver seguito con noi la DIRETTA di questa sfida di basket e buona giornata! Vince, dunque, l’Olimpia Milano che supera 84-76 l’Alba Berlino e conquista il successo nel match di recupero del diciottesimo turno dell’Eurolega. Dodicesima vittoria stagionale per i ragazzi di Messina che affiancano Olympiacos e San Pietroburgo in classifica. 84-76 Canestro di Zoosman, ma ormai è troppo tardi per Berlino e Milano vince! 84-74 Canestro di Hines, che segna quattro punti fondamentali a un minuto dalla fine 82-74 Tripla di Zoosman 82-71 Canestro di Hines 80-71 Due su due per Eriksson ai liberi e ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per aver seguito con noi ladi questa sfida die buona giornata! Vince, dunque, l’chea 84-76 l’e conquista il successo nel match di recupero del diciottesimo turno dell’. Dodicesima vittoria stagionale per i ragazzi di Messina che affiancano Olympiacos e San Pietroburgo in classifica. 84-76 Canestro di Zoosman, ma ormai è troppo tardi pervince! 84-74 Canestro di Hines, che segna quattro punti fondamentali a un minuto dalla fine 82-74 Tripla di Zoosman 82-71 Canestro di Hines 80-71 Due su due per Eriksson ai liberi e ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Alba Berlino 34-32 Eurolega basket 2022 in DIRETTA: la difesa di Milano ha preso le misure -… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-ALBA Berlino 38-40 Eurolega 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-ALBA… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-ALBA Berlino 22-23 Eurolega 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-ALBA… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Alba Berlino 11-8 Eurolega basket 2022 in DIRETTA: Milano cerca l’allungo ma Berlino resta lì -… - PianetaBasketIT : LIVE - Olimpia Milano vs Alba Berlino | @EuroLeague -