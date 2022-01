LIVE Olimpia Milano-Alba Berlino 60-59, Eurolega basket 2022 in DIRETTA: si decide tutto negli ultimi 10 minuti al Forum (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 65-61 Canestro di Tarczewski 63-61 Due su due ai liberi per Da Silva 63-59 TRIPLAAAAAAAA di RICCIIIIIIIIIII 60-59 Tolto un punto a Berlino per una tripla che non c’era e Milano che, dunque, inizia il quarto quarto sul +1 60-60 Canestro di Ricci ed ennesimo pareggio al Forum 58-60 Tripla di Smith e +2 Berlino 58-57 Canestro di Tarczewski 56-57 Canestro di Koumadje 56-55 TRIPLAAAAAAA di PIPPOOOO RICCIIIIII 53-55 Ancora una volta arriva subito la risposta di Berlino con Olinde 53-52 TRIPLAAAAAAAA di RODRIGUEZZZZZZ e vantaggio Milano 50-52 Canestro di Olinde 50-50 Pareggio con Tarczewski dopo l’ennesima palla persa tedesca 48-50 Due su due ai liberi per Hines 46-50 Tripla di Zoosman, difesa di ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA65-61 Canestro di Tarczewski 63-61 Due su due ai liberi per Da Silva 63-59 TRIPLAAAAAAAA di RICCIIIIIIIIIII 60-59 Tolto un punto aper una tripla che non c’era eche, dunque, inizia il quarto quarto sul +1 60-60 Canestro di Ricci ed ennesimo pareggio al58-60 Tripla di Smith e +258-57 Canestro di Tarczewski 56-57 Canestro di Koumadje 56-55 TRIPLAAAAAAA di PIPPOOOO RICCIIIIII 53-55 Ancora una volta arriva subito la risposta dicon Olinde 53-52 TRIPLAAAAAAAA di RODRIGUEZZZZZZ e vantaggio50-52 Canestro di Olinde 50-50 Pareggio con Tarczewski dopo l’ennesima palla persa tedesca 48-50 Due su due ai liberi per Hines 46-50 Tripla di Zoosman, difesa di ...

