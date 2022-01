LIVE Olimpia Milano-Alba Berlino 34-32, Eurolega basket 2022 in DIRETTA: la difesa di Milano ha preso le misure (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 34-32 TRIPLAAAAAA di DATOMEEEEE 31-32 A segno il libero aggiuntivo 30-32 Canestro di Rodriguez che subisce anche fallo 28-32 Altra palla persa di Milano e tripla di Blatt 28-29 Due su due ai liberi per Da Silva e Berlino torna avanti 28-27 Risponde Berlino con Lo 28-24 TRIPLAAAAAAAAAA di Rodriguez!!! El Chacho si sblocca e Milano va a +4 25-24 Triplaaaaaaaaaaaa di Daniels e Milano torna avanti 22-24 Uno su due ai liberi per Lo e primo quarto chiuso e da dimenticare per Milano 22-23 Bentil riporta Milano sotto! 20-23 Si sblocca Milano con Grant 18-23 Ancora ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA34-32 TRIPLAAAAAA di DATOMEEEEE 31-32 A segno il libero aggiuntivo 30-32 Canestro di Rodriguez che subisce anche fallo 28-32 Altra palla persa die tripla di Blatt 28-29 Due su due ai liberi per Da Silva etorna avanti 28-27 Rispondecon Lo 28-24 TRIPLAAAAAAAAAA di Rodriguez!!! El Chacho si sblocca eva a +4 25-24 Triplaaaaaaaaaaaa di Daniels etorna avanti 22-24 Uno su due ai liberi per Lo e primo quarto chiuso e da dimenticare per22-23 Bentil riportasotto! 20-23 Si sbloccacon Grant 18-23 Ancora ...

Advertising

PianetaBasketIT : LIVE - Olimpia Milano vs Alba Berlino | @EuroLeague - kylemaggio : RT @ElevenSportsIT: Dopo l'impresa di Barcellona l'Olimpia torna al Forum per continuare il cammino in Eurolega. Olimpia Milano-Alba Berlin… - ElevenSportsIT : Dopo l'impresa di Barcellona l'Olimpia torna al Forum per continuare il cammino in Eurolega. Olimpia Milano-Alba Be… - bball_evo : ??IG LIVE?? Come sempre vi ricordo l'appuntamento post-partita su Instagram per commentare la partita dell'Olimpia Mi… - IzagaAngeles : RT @pointofnews: #live #olimpia #milano. Leggi su: -