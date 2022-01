LIVE Olimpia Milano-Alba Berlino 22-24, Eurolega basket 2022 in DIRETTA: primo quarto da dimenticare per Messina (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-24 Uno su due ai liberi per Lo e primo quarto chiuso e da dimenticare per Milano 22-23 Bentil riporta Milano sotto! 20-23 Si sblocca Milano con Grant 18-23 Ancora Berlino con Koumadje 18-21 Canestro di Lo, Olimpia in un brutto periodo ricco di errori 18-19 Canestro di Olinde e vantaggio Berlino sulla nuova palla persa di Milano 18-17 Canestro di Lo 18-15 Tripla di Grantttttttt! 15-15 Tripla di Lo e pareggio! Brutta palla persa di Rodriguez e terza tripla per i tedeschi 15-12 Canestro di Koumadje 15-10 Canestro di Hines, Milano resta avanti 13-10 Canestro di Sikma 13-8 Due su due ai liberi per Hall 11-8 Tripla di Blatt e ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22-24 Uno su due ai liberi per Lo echiuso e daper22-23 Bentil riportasotto! 20-23 Si sbloccacon Grant 18-23 Ancoracon Koumadje 18-21 Canestro di Lo,in un brutto periodo ricco di errori 18-19 Canestro di Olinde e vantaggiosulla nuova palla persa di18-17 Canestro di Lo 18-15 Tripla di Grantttttttt! 15-15 Tripla di Lo e pareggio! Brutta palla persa di Rodriguez e terza tripla per i tedeschi 15-12 Canestro di Koumadje 15-10 Canestro di Hines,resta avanti 13-10 Canestro di Sikma 13-8 Due su due ai liberi per Hall 11-8 Tripla di Blatt e ...

Advertising

PianetaBasketIT : LIVE - Olimpia Milano vs Alba Berlino | @EuroLeague - kylemaggio : RT @ElevenSportsIT: Dopo l'impresa di Barcellona l'Olimpia torna al Forum per continuare il cammino in Eurolega. Olimpia Milano-Alba Berlin… - ElevenSportsIT : Dopo l'impresa di Barcellona l'Olimpia torna al Forum per continuare il cammino in Eurolega. Olimpia Milano-Alba Be… - bball_evo : ??IG LIVE?? Come sempre vi ricordo l'appuntamento post-partita su Instagram per commentare la partita dell'Olimpia Mi… - IzagaAngeles : RT @pointofnews: #live #olimpia #milano. Leggi su: -