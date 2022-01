LIVE Olimpia Milano-Alba Berlino 11-8, Eurolega basket 2022 in DIRETTA: Milano cerca l’allungo, ma Berlino resta lì (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-8 Due su due ai liberi per Hall 11-8 Tripla di Blatt e Berlino resta lì 11-5 Canestro di Delaney 9-5 Tripla di Datome! Scatenato l’azzurro, già autore di sette punti! 6-5 Tripla di Sikma e Berlino torna sotto 6-2 Canestro di Melli e primo allungo per Milano 4-2 Ancora Datome a segno 2-2 Due su due ai liberi di Lammers 2-0 I primi punti del match sono di Datome 20.25 Squadre in campo e pronte per la palla a due 20.20 Dopo Berlino Milano sarà impegnata in una serie di sfide ravvicinate con CSKA, Kaunas, Belgrado e Fenerbahce che saranno fondamentali per la corsa playoff, mentre Messina spera di ritrovare il prima possibile i ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-8 Due su due ai liberi per Hall 11-8 Tripla di Blatt elì 11-5 Canestro di Delaney 9-5 Tripla di Datome! Scatenato l’azzurro, già autore di sette punti! 6-5 Tripla di Sikma etorna sotto 6-2 Canestro di Melli e primo allungo per4-2 Ancora Datome a segno 2-2 Due su due ai liberi di Lammers 2-0 I primi punti del match sono di Datome 20.25 Squadre in campo e pronte per la palla a due 20.20 Doposarà impegnata in una serie di sfide ravvicinate con CSKA, Kaunas, Belgrado e Fenerbahce che saranno fondamentali per la corsa playoff, mentre Messina spera di ritrovare il prima possibile i ...

